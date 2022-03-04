Елена Лапушкина объяснила, почему Масленица в Самаре пройдет без широких народных гуляний

Масленица в Самаре пройдет без широких народных гуляний. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, это связано с эпидемиологической обстановкой в городе.
"Никаких широких масленичных гуляний в этом году не будет, как не было их и в прошлом году. К сожалению, не было и такого масштабного празднования Нового года. В Самаре люди продолжают болеть. Мы символично украсим площадь Куйбышева, но еще раз подчеркну — никаких масленичных гуляний, как это было принято, на территории города Самара не будет", — заявила мэр.
В этом году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. В Самаре вместо широких народных гуляний предложен формат для тихих семейных выходных.
Напомним, что в Самаре продолжает действовать масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию.
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