Коллектив Богатовской больницы пополнился благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

В Богатовскую больницу трудоустроились участники программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" — участковый врач-терапевт и фельдшер скорой медицинской помощи. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи — часть системной работы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области.

В регионе действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В развитии системы здравоохранения — в том числе, стратегия лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Выпускница Самарского государственного медицинского университета, участковый врач-терапевт Галина Гимранова ведет прием пациентов в поликлиническом отделении Богатовской больницы.

"Несмотря на то, что у нас в семье не было врачей, я с детства представляла себя только в этой профессии, — рассказывает Галина Евгеньевна. — Будучи студенткой 5 курса, трудоустроилась медицинской сестрой выездной бригады на Кировскую подстанцию Самарской городской станции скорой медицинской помощи. Там я получила базовые практические навыки ведения пациентов при острых и неотложных состояниях. Терапия привлекает меня тем, что в этой работе сталкиваешься с самым широким спектром вопросов".

Специалисты, трудоустроившиеся в Богатовскую больницу, получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

"Привлечение специалистов улучшает сельскую медицину, повышает качество и доступность медицинской помощи, — отмечает главный врач Богатовской больницы Равиль Хаметов. — Наши новые сотрудники — Галина Евгеньевна и Ирина Александровна — отличаются титаническим усердием. Профессионализм девушек высоко оценили корифеи, которые многие годы работают в подразделениях больницы".

Напомним, 2021 году в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов. Столько же планируется и в этом году.