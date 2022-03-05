Коллектив Богатовской больницы пополнился благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

В Богатовскую больницу трудоустроились участники программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" — участковый врач-терапевт и фельдшер скорой медицинской помощи. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи — часть системной работы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области.
В регионе действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В развитии системы здравоохранения — в том числе, стратегия лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
Выпускница Самарского государственного медицинского университета, участковый врач-терапевт Галина Гимранова ведет прием пациентов в поликлиническом отделении Богатовской больницы.
"Несмотря на то, что у нас в семье не было врачей, я с детства представляла себя только в этой профессии, — рассказывает Галина Евгеньевна. — Будучи студенткой 5 курса, трудоустроилась медицинской сестрой выездной бригады на Кировскую подстанцию Самарской городской станции скорой медицинской помощи. Там я получила базовые практические навыки ведения пациентов при острых и неотложных состояниях. Терапия привлекает меня тем, что в этой работе сталкиваешься с самым широким спектром вопросов".
Специалисты, трудоустроившиеся в Богатовскую больницу, получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн и 750 тысяч рублей.
"Привлечение специалистов улучшает сельскую медицину, повышает качество и доступность медицинской помощи, — отмечает главный врач Богатовской больницы Равиль Хаметов. — Наши новые сотрудники — Галина Евгеньевна и Ирина Александровна — отличаются титаническим усердием. Профессионализм девушек высоко оценили корифеи, которые многие годы работают в подразделениях больницы".
Напомним, 2021 году в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона трудоустроились 140 специалистов. Столько же планируется и в этом году.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.