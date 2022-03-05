Самарская область выступит на крупных туристических выставках

Департаментом туризма министерства культуры Самарской области совместно с департаментом внешних связей администрации губернатора Самарской области организовано участие в крупнейших туристических выставках.

На объединенном стенде регион презентуют заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов, представители регионального Туристско-информационного центра, муниципальных образований Самарской области, городских и загородных средств размещения, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии.

С 12 по 14 марта в Павильоне Форум ЦВК "Экспоцентр" состоится Международная туристическая Выставка "ИНТУРМАРКЕТ-2022". Это выставка международного уровня, ориентированная на развитие внутреннего туризма, она собирает туристов и профессионалов туристической отрасли со всей России и из-за рубежа.

В период с 15 по 17 марта пройдет самая крупная туристическая выставка России MITT. Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Представители Самарской области, в том числе туристических компаний, представят участникам выставки свои продукты и услуги на российском рынке, узнают о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы, заведут новые перспективные партнерские отношения.