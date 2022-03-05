Начальницу почтового отделения из Тольятти подозревают в присвоении денег

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное с использованием служебного положения"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.