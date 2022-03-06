В воскресенье, 6 марта, в Самарской области 3 229 человека заболели коронавирусом. Лидером по числу заболевших вновь стала Самара — 1902 новых случая, на втором месте Отрадный — 158 заболевших.

География распространения инфекции в других муниципалитетах Самарской области выглядит следующим образом:

— 121 в г. Тольятти

— 90 в г. Новокуйбышевск

— 90 в Нефтегорском районе

— 75 в г. Жигулевск

— 74 в г. Сызрань

— 66 в Пестравском районе

— 58 в г. Похвистнево

— 58 в Камышлинском районе

— 52 в Похвистневском районе

— 52 в Сергиевском районе

— 49 в г. Кинель

— 49 в Кинельском районе

— 45 в Красноармейском районе

— 43 в Кинель-Черкасском районе

— 32 в Волжском районе

— 30 в Богатовском районе

— 29 в г. Чапаевск

— 29 в Шигонском районе

— 22 в Кошкинском районе

— 22 в Хворостянском районе

— 18 в Безенчукском районе

— 17 в Исаклинском районе

— 16 в г. Октябрьск

— 10 в Елховском районе

— 10 в Шенталинском районе

— 6 в Ставропольском районе

— 4 в Сызранском районе

— 2 в Борском районе

Еще 15 самарцев не справились с болезнью, всего 3 946 пациентов выздоровели.

3038 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 191 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 348604 случая коронавируса.

Напомним, в воскресенье, 6 марта, в Самарской области еще 3 229 человек заболели коронавирусом. Это подтверждают официальные суточные данные. К сожалению, изменилась и статистика летальных исходов от COVID-19. Сколько человек погибло можно узнать здесь