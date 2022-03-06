16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области 3 229 человека заболели коронавирусом 6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой Самарские кардиохирурги спасли жизнь пациентке со сложным диагнозом Коллектив Богатовской больницы пополнился благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" Юные пациенты Сергиевской больницы получают медпомощь в обновленном подразделении

Здравоохранение Общество

В Самарской области 3 229 человека заболели коронавирусом

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 6 марта, в Самарской области 3 229 человека заболели коронавирусом. Лидером по числу заболевших вновь стала Самара — 1902 новых случая, на втором месте Отрадный — 158 заболевших.

География распространения инфекции в других муниципалитетах Самарской области выглядит следующим образом:
— 121 в г. Тольятти
— 90 в г. Новокуйбышевск
— 90 в Нефтегорском районе
— 75 в г. Жигулевск
— 74 в г. Сызрань
— 66 в Пестравском районе
— 58 в г. Похвистнево
— 58 в Камышлинском районе
— 52 в Похвистневском районе
— 52 в Сергиевском районе
— 49 в г. Кинель
— 49 в Кинельском районе
— 45 в Красноармейском районе
— 43 в Кинель-Черкасском районе
— 32 в Волжском районе
— 30 в Богатовском районе
— 29 в г. Чапаевск
— 29 в Шигонском районе
— 22 в Кошкинском районе
— 22 в Хворостянском районе
— 18 в Безенчукском районе
— 17 в Исаклинском районе
— 16 в г. Октябрьск
— 10 в Елховском районе
— 10 в Шенталинском районе
— 6 в Ставропольском районе
— 4 в Сызранском районе
— 2 в Борском районе

Еще 15 самарцев не справились с болезнью, всего 3 946 пациентов выздоровели.

3038 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 191 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 348604 случая коронавируса.

Напомним, в воскресенье, 6 марта, в Самарской области еще 3 229 человек заболели коронавирусом. Это подтверждают официальные суточные данные. К сожалению, изменилась и статистика летальных исходов от COVID-19. Сколько человек погибло можно узнать здесь

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3