В воскресенье, 6 марта, в Самарской области 3 229 человека заболели коронавирусом. Лидером по числу заболевших вновь стала Самара — 1902 новых случая, на втором месте Отрадный — 158 заболевших.
География распространения инфекции в других муниципалитетах Самарской области выглядит следующим образом:
— 121 в г. Тольятти
— 90 в г. Новокуйбышевск
— 90 в Нефтегорском районе
— 75 в г. Жигулевск
— 74 в г. Сызрань
— 66 в Пестравском районе
— 58 в г. Похвистнево
— 58 в Камышлинском районе
— 52 в Похвистневском районе
— 52 в Сергиевском районе
— 49 в г. Кинель
— 49 в Кинельском районе
— 45 в Красноармейском районе
— 43 в Кинель-Черкасском районе
— 32 в Волжском районе
— 30 в Богатовском районе
— 29 в г. Чапаевск
— 29 в Шигонском районе
— 22 в Кошкинском районе
— 22 в Хворостянском районе
— 18 в Безенчукском районе
— 17 в Исаклинском районе
— 16 в г. Октябрьск
— 10 в Елховском районе
— 10 в Шенталинском районе
— 6 в Ставропольском районе
— 4 в Сызранском районе
— 2 в Борском районе
Еще 15 самарцев не справились с болезнью, всего 3 946 пациентов выздоровели.
3038 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 191 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 348604 случая коронавируса.
Напомним, в воскресенье, 6 марта, в Самарской области еще 3 229 человек заболели коронавирусом. Это подтверждают официальные суточные данные. К сожалению, изменилась и статистика летальных исходов от COVID-19. Сколько человек погибло можно узнать здесь
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.