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Снежный затор в Кинельском районе, в который попали 50 автомобилей, ликвидирован

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 марта, около 12 часов дня стало известно, что снежный затор в Кинельском районе, в котором находились 50 автомобилей, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о крупном заторе на трассе "Бузаевка-Чубовка" у с. Бузаевка поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу 5 марта в 19:10.

В связи со случившимся на место происшествия была направлена спецтехника из Кинельского района, а также 13 человек с 6 единицами техники из Волжского спасательного центра МЧС России и группировка поисково-спасательной службы Самарской области в количестве 5 человек и 3 единиц техники, в том числе автомобиля для обогрева на базе грузовика КамАЗ и снегохода.

Для контроля за обстановкой на место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильный узел связи Главного управления, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кинельского района.

Подразделениями МЧС России оказывалась помощь в расчистке проезжей части от снежных заносов. Водителям оказывалась помощь во доставке их в стационарный пункт обогрева на базе Дома культуры в с. Бузаевка, обеспечивался подвоз топлива.

"В настоящее время затор ликвидирован, автомобили эвакуированы. Участок автодороги перекрыт в соответствии с распределительным актом Поволжуправавтодора", — отметили в региональном управлении МЧС России.

Сейчас в ликвидации последствий затора участвуют 48 человек, используется 28 единиц техники.

Работы по расчистке проезжей части продолжаются. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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