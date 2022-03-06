Снежный затор в Кинельском районе, в который попали 50 автомобилей, ликвидирован

В воскресенье, 6 марта, около 12 часов дня стало известно, что снежный затор в Кинельском районе, в котором находились 50 автомобилей, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о крупном заторе на трассе "Бузаевка-Чубовка" у с. Бузаевка поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу 5 марта в 19:10.

В связи со случившимся на место происшествия была направлена спецтехника из Кинельского района, а также 13 человек с 6 единицами техники из Волжского спасательного центра МЧС России и группировка поисково-спасательной службы Самарской области в количестве 5 человек и 3 единиц техники, в том числе автомобиля для обогрева на базе грузовика КамАЗ и снегохода.

Для контроля за обстановкой на место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильный узел связи Главного управления, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кинельского района.

Подразделениями МЧС России оказывалась помощь в расчистке проезжей части от снежных заносов. Водителям оказывалась помощь во доставке их в стационарный пункт обогрева на базе Дома культуры в с. Бузаевка, обеспечивался подвоз топлива.

"В настоящее время затор ликвидирован, автомобили эвакуированы. Участок автодороги перекрыт в соответствии с распределительным актом Поволжуправавтодора", — отметили в региональном управлении МЧС России.

Сейчас в ликвидации последствий затора участвуют 48 человек, используется 28 единиц техники.

Работы по расчистке проезжей части продолжаются. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.