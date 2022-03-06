Снежный затор в Кинельском районе, в который попали 50 автомобилей, ликвидирован

В воскресенье, 6 марта, около 12 часов дня стало известно, что снежный затор в Кинельском районе, в котором находились 50 автомобилей, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о крупном заторе на трассе "Бузаевка-Чубовка" у с. Бузаевка поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу 5 марта в 19:10.
В связи со случившимся на место происшествия была направлена спецтехника из Кинельского района, а также 13 человек с 6 единицами техники из Волжского спасательного центра МЧС России и группировка поисково-спасательной службы Самарской области в количестве 5 человек и 3 единиц техники, в том числе автомобиля для обогрева на базе грузовика КамАЗ и снегохода.
Для контроля за обстановкой на место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильный узел связи Главного управления, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кинельского района.
Подразделениями МЧС России оказывалась помощь в расчистке проезжей части от снежных заносов. Водителям оказывалась помощь во доставке их в стационарный пункт обогрева на базе Дома культуры в с. Бузаевка, обеспечивался подвоз топлива.
"В настоящее время затор ликвидирован, автомобили эвакуированы. Участок автодороги перекрыт в соответствии с распределительным актом Поволжуправавтодора", — отметили в региональном управлении МЧС России.
Сейчас в ликвидации последствий затора участвуют 48 человек, используется 28 единиц техники.
Работы по расчистке проезжей части продолжаются. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.