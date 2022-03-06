В Самаре тушат расселенный дом в Ташкентском переулке

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В воскресенье, 6 марта, примерно в 14:02 произошел пожар в расселенном доме на Ташкентском переулке, 58, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.