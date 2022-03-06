В Самаре ликвидирован пожар в расселенном доме в Ташкентском переулке

В воскресенье, 6 марта, в 15:57 был ликвидирован пожар в расселенном доме на Ташкентском переулке, 58 в Самаре, сообщили в региональном Управлении МЧС России.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:02. На месте происшествия горели две комнаты и чердачное помещение на площади 250 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 33 человека, которые локализовали пожар в 15:29, а полностью ликвидировали его в 15:57.