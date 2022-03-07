Тольяттинские полицейские нашли украденные сапоги

В Тольятти полицейские с помощью социальных сетей задержали 24-летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в квартирной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая — местная жительница была с мужем в кафе, познакомилась там с подозреваемой и пригласила ее к себе домой. Троица выпивала, а потом хозяева квартиры уснули. На следующий день они обнаружили, что из квартиры пропали ноутбук, мобильник, портативная колонка и женские сапоги. Ущерб составил около 48 тыс. рублей.

Правоохранители просмотрели страницы потерпевших в социальных сетях, установили личность гостьи и ее местонахождение.

Женщина признала вину и рассказала, что похищенную электронику сдала в ломбард. А вот похищенные сапоги все же нашли дома у подозреваемой и изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.