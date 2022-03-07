Тольяттинские полицейские нашли украденные сапоги

В Тольятти полицейские с помощью социальных сетей задержали 24-летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в квартирной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая — местная жительница была с мужем в кафе, познакомилась там с подозреваемой и пригласила ее к себе домой. Троица выпивала, а потом хозяева квартиры уснули. На следующий день они обнаружили, что из квартиры пропали ноутбук, мобильник, портативная колонка и женские сапоги. Ущерб составил около 48 тыс. рублей.
Правоохранители просмотрели страницы потерпевших в социальных сетях, установили личность гостьи и ее местонахождение.
Женщина признала вину и рассказала, что похищенную электронику сдала в ломбард. А вот похищенные сапоги все же нашли дома у подозреваемой и изъяли.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение