В Самаре завершился конкурс "Краса студенчества России"

В Самаре завершился финал конкурса "Краса студенчества России". Конкурс проходил в рамках празднования 30-летия Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" — совместного проекта Российского Союза Молодежи, платформы "Россия — страна возможностей" и правительства Самарской области.

За победу боролись 56 студенток из 44 регионов страны. Обладательницей титула "Краса студенчества России — 2022" стала студентка Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова.

Во время финальных выступлений участницы представили творческие номера, созданные в течение одного дня. Также был интеллектуальный конкурс "Новости регионов", в нем девушки как телеведущие рассказали о малой родине. Финалом было дефиле в этнических костюмах и байкерском стиле.

Победительница Камилла Прахова получила право участвовать в 30-м Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", который пройдет с 18 по 24 мая в Самаре. Камилла — лауреат Международной научно-практической конференции EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE, является обладателем диплома за выступления на Международной научно-практической конференции "Наука и инновации в 21 веке". Также она участвует в сборной КНИТУ по фитнес-аэробике и сборной ФТЛПМ, организует спортивные мероприятия: республиканская смена "Патриот", военно-спортивная игра "Зарница" и другие. Девушка является организатором и куратором детско-юношеского движения "Юнармия РТ", общественного движения "Волонтеры победы", региональной молодежной общественной организации "Лига студентов РТ", участником студенческого театра "Наизнанку" и танцевального коллектива S Y Z Y G Y.

Титул "Вице-Краса студенчества России" достался Валерии Астраковой — студентке Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Валерия занимается общественной деятельностью: танцевальный баттл "Фонтан творчества", конкурс альтернативной хореографии Under Ground. В 2020 г. Валерия получила звание "Студент года — 2020". Также она — член команды КВН "Гавана клаб" и лауреат фестиваля молодежного творчества "Дебют" по направлениям "Вокал" и "Хореография".

Специальный приз "Краса зрительских сердец" вручили Еве Арсенадзе из СГЭУ. Она увлекается вокалом, лауреат конкурса творческих коллективов и солистов "Первые ласточки", победитель V Международного фестиваля-конкурса художественного творчества "Созвездия красного лета — 2021".

Приз "Выбор экспертов" получила студентка Московского политехнического университета Екатерина Проскура.

Приз "Выбор федеральной дирекции" достался Анастасии Семеновой из Северо-кавказского федерального университета.

Приз "Выбор региональной дирекции" присудили Карине Дыринг из Тихоокеанского государственного университета.

Приз "Выбор участниц" получила Мария Дюжая — студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

За особые творческие заслуги София Воронина из Севастопольского государственного университета и Анастасия Квизикявичус из Тюменского государственного университета получили приглашение к участию в финале фестиваля "Российская студенческая весна".

"В Самарской губернии Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" проходит впервые и открывает целый комплекс проектов, посвященных XXX Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна". Мы принимаем на своей гостеприимной земле самых ярких, талантливых и красивых студенток из разных уголков нашей страны. Своим участием в конкурсе, где красота находится в гармонии с духовным, интеллектуальным и творческим потенциалом, участницы на деле подтвердили, что ставят перед собой значимые цели, постоянно совершенствуясь, наполняя жизнь новыми историями успеха. Все это характеризует их как людей целеустремленных и разносторонне развитых. Сегодня поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений как региональной, так и государственной политики в целом. Отрадно, что в этом году именно Самарская область, которая является первопроходцем в студенческом творчестве, родиной всероссийского фестиваля, стала центром притяжения таких масштабных, значимых мероприятий", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Их улыбки способны растопить любой лед. За несколько дней в Самаре наши участницы не оставили зиме шансов. Теперь весна точно наступила. А сколько в них смелости и силы духа. Заявить о себе на всю страну, скажу я вам, это вызов, с которым девчонки справились на ура, с честью транслируя главный посыл нашего конкурса: единство внутренней и внешней привлекательности. Они поделились с нами своими профессиональными планами, идеями, мечтами, рассказали о своих родных регионах. Мы видим, насколько они талантливые и целеустремленные. От души желаю всем достичь поставленных целей и, уже в своем новом статусе, нести в свои сообщества важные смыслы движения к мечте, развития, гражданской ответственности, патриотизма, смелости, творчества. Спасибо всем нашим участницам и региону, который в этом году взял на себя роль главного студенческого центра. Это было невероятно, а то ли еще будет!" — поделился впечатлениями о конкурсе член Общественной палаты РФ, председатель РСМ Павел Красноруцкий.

"Самарская область — поистине молодежный регион. Здесь очень многое делается для ее самореализации: это и большой форум "iВолга", и корпоративный университет Самарской области "ТАВОЛГА". Самарская область известна всей России тем, что именно здесь 30 лет назад появился самый известный молодежный фестиваль — Российская студенческая весна. Сегодня конкурсом "Краса студенчества России" открывается целая череда мероприятий итогом которых станет национальный финал в мае. Сегодня победители — все участники, потому что конкурс — это общение, мастер-классы, нетворкинг, те впечатления о Самаре, которые участницы увезут в свои регионы", — поделился заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

В очном этапе девушки писали орфографический диктант, проходили интеллектуальные состязания на знание географических, исторических и культурных реалий России, демонстрировали умение позировать, создавая уникальные образы в фотоэтапе. Одним из самых интересных конкурсных испытаний стала самопрезентация, позволяющая участницам показать свой артистизм, особенности характера и темперамента. Завершила полуфинальную программу презентация творческих номеров и дефиле. По итогам двухдневного творческого марафона жюри, также состоящее из девушек — известных деятелей культуры, спорта и шоу-бизнеса — выбрало 12 наиболее успешных участниц, которые и боролись в финале за титул "Краса студенчества России".

В жюри конкурса вошли: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта "Пацанки" Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая Татьяна Старикова; режиссер, театральный педагог, преподаватель сценического движения актерам театра и кино в Театральном институте им. Бориса Щукина Саша Сумм; участница телепроектов "Танцы на ТНТ. Последний сезон" и "Новые танцы" Кристина Белова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула "Мисс ООН Земли" Дарья Цыбина, обладательница более 25 титулов на различных конкурсах красоты, Краса студенчества России — 2021 Дарья Шаповалова, российская самбистка, чемпионка и призер чемпионатов России и мира, чемпионка Европы Мария Молчанова, российская актриса театра и кино Ксения Суркова, руководитель Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна Валерия Позикова.

Организаторами проекта выступают правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", АНО "Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи", Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области и СГЭУ.