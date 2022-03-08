В Самаре экстренно сел самолет из-за девочки, подавившейся яблоком

Самолет рейса "Ереван-Москва" экстренно посадили в самарском аэропорту Курумоч из-за девочки, подавившейся яблоком, сообщает Телеграм-канал Baza.

Во время полета родители девятимесячной Ани дали ей кусок яблока, которым она подавилась и стала задыхаться. Капитан самолета принял решение экстренно садиться в Самаре.

Во время транспортировки в медучреждение состояние девочки ухудшилось и ее решили везти в областную больницу имени Середавина. Там девочку смогли спасти.