При тушении пожара в Новокуйбышевске обнаружено тело мужчины

Во вторник, 8 марта, примерно в 18:55 произошел пожар в доме на ул. Киевской, 90 "Б" в Новокуйбышевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в комнате на площади 30 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 23 человека, которые ликвидировали пожар в 19:36.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело мужчины в возрасте около 63 лет. И из здания было эвакуировано 22 человека.

Обстоятельства гибели человека выясняются. Также устанавливается причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.