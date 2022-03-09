Подросток пострадал при пожаре в частном доме в Чапаевске

Во вторник, 8 марта, в 15:42 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Крымской, 50 в Чапаевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте вызова горела комната в частном доме на площади 40 кв. м. В тушении участвовали 14 человек, которые ликвидировали возгорание в 16:03.

В чрезвычайной службе отметили, что во время пожара был травмирован подросток в возрасте около 17 лет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.