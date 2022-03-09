После пожара в Большеглушицком районе обнаружили тело мужчины

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Во вторник, 8 марта, примерно в 21:58, начался пожар на ул. Полевой, 8 в пос. Среднедольск Большеглушицкого района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.