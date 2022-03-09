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Преступления Происшествия

Экс-директор тольяттинской фирмы задолжал сотрудникам 5,5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти закончилось расследование уголовного дела о невыплате зарплаты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, бывший директор ООО "Химрем" с мая 2020 г. по июнь 2021 г. задолжал 24 работникам более 5,5 млн рублей. При этом и фирмы были деньги на зарплаты, но руководитель потратил их на другие цели.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Химрем", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ направили в суд.

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Последние комментарии

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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