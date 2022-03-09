Экс-директор тольяттинской фирмы задолжал сотрудникам 5,5 млн рублей

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела о невыплате зарплаты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, бывший директор ООО "Химрем" с мая 2020 г. по июнь 2021 г. задолжал 24 работникам более 5,5 млн рублей. При этом и фирмы были деньги на зарплаты, но руководитель потратил их на другие цели.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Химрем", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ направили в суд.