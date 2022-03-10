В Самаре экстренно сел Boeing, подавший сигнал бедствия из-за бомбы на борту

В среду, 9 марта, пассажирский Boeing авиакомпании "Победа", летевший рейсом Сочи - Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия и запросил внеплановую посадку в Самаре, сообщает "Интерфакс".

"Экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Самаре", — сказал источник издания.

По данным собеседника агентства, экипаж принял решение об экстренной посадке после получения анонимного сигнала о якобы заложенном на борту взрывном устройстве.

Аналогичные сообщения в среду получили экипажи самолетов Хабаровск-Москва и Санкт-Петербург-Екатеринбург.