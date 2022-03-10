16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Сысуев возглавит Совет директоров Альфа-Банка Экс-менеджеры Газбанка избежали ответственности на 11,7 млрд рублей В Самарской области за год оформили ипотечные кредиты на 93 млрд рублей В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день

Банки Финансы

ВТБ защитил от мошенников свыше 2 млрд средств клиентов в феврале

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В феврале текущего года ВТБ защитил от хищения свыше 2 млрд рублей клиентских средств и отразил 143 тыс. атак. С начала года банк отразил на 60% больше атак на своих клиентов, чем за аналогичный период прошлого, этого удалось достичь за счёт внедрения новых способов защиты.

По оценке специалистов ВТБ, в первую неделю марта число атак и звонков от мошенников сократилось. При этом банк совершенствует технологии защиты средств своих клиентов. Это позволило ВТБ обезопасить их более чем от 350 тыс. атак злоумышленников с начала 2022 года. Это в 2,5 раза превышает показатель за январь–февраль 2021 года. С начала года объем спасенных средств клиентов составил 4 млрд рублей — вдвое больше, чем год назад.

Эксперты ВТБ по финансовой безопасности рекомендуют в нынешней ситуации быть максимально бдительными и получать всю необходимую информацию о своих счетах и переводах только из официальных источников банка. Сегодня наиболее актуальной тактикой мошенников становятся звонки, якобы нацеленные на "защиту средств клиентов". Злоумышленники предлагают переводы средств на "безопасные" счета, заверяя, что для переводов с них доступен SWIFT, или инвестиции в валюту через "банки-партнеры" с доступом к валютным операциям и без комиссий.

ВТБ напоминает, что отключение от системы SWIFT не повлияет на обслуживание клиентов на территории страны. Все операции будут обрабатываться внутри России посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС. Также это никак не отразится на вкладчиках — банковские депозиты надежно защищены государством. ВТБ напоминает пользователям не сообщать третьим лицам свои персональные данные и информацию по банковской карте, включая пароли и смс коды от ВТБ Онлайн.

Сотрудники банка никогда не станут запрашивать такие сведения, а также не станут предлагать перевести денежные средства на "безопасный счёт". Также для защиты своих средств советуем не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике сразу прервать коммуникацию и самостоятельно перезвонить или написать в банк. При оплате картой следует пользоваться только проверенными сайтами, а также внимательно проверять ссылки, прежде чем перейти по ним. Одним из приоритетных направлений для ВТБ остается безопасность средств клиентов. Поэтому банк постоянно совершенствует способы защиты клиентов и внедряет передовые технологии для сохранения их средств.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3