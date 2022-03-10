Тольяттинца, устроившего расправу над родственниками, отправили под стражу

Тольяттинца, напавшего с ножом на отца и двух сестер, отправили под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в отношении 30-летнего мужчины уже возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек").

По версии следствия, ночью 6 марта тольяттинец пришел домой пьяным и поссорился с 45-летней сестрой. Он несколько раз ударил ножом ее, а потом и вошедшего в комнату 68-летнего отца. После этого, выходя из квартиры, на лестничной площадке встретился с младшей из своих сестер и не менее 20 раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.