Тольяттинца, устроившего расправу над родственниками, отправили под стражу

Тольяттинца, напавшего с ножом на отца и двух сестер, отправили под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, в отношении 30-летнего мужчины уже возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек").
По версии следствия, ночью 6 марта тольяттинец пришел домой пьяным и поссорился с 45-летней сестрой. Он несколько раз ударил ножом ее, а потом и вошедшего в комнату 68-летнего отца. После этого, выходя из квартиры, на лестничной площадке встретился с младшей из своих сестер и не менее 20 раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте.
Расследование уголовного дела продолжается.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение