Региональный минздрав: Дефицита лекарственных препаратов в аптечных сетях не наблюдается

В аптечных сетях возрос спрос на лекарственные препараты, многие стремятся сделать запас. При этом дефицита лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в аптечных организациях Самарской области не наблюдается и нет необходимости делать запасы, закупаясь впрок.
Обращаем внимание, в рамках одного международного непатентованного наименования имеются в наличии несколько торговых наименований различных производителей в различных ценовых категориях.
Цены на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — с учётом дозировок и форм выпуска их более 17 000 наименований, контролируются государством и повышены незначительно в среднем на 1-2%.
В случае подорожания какого-либо препарата, можно выбрать другой препарат с таким же международным непатентованным наименованием.
Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети. Также работают телефонные справочные аптек.
Вопрос лекарственного обеспечения и поставок лекарств в аптеки находится на особом контроле у региональных и федеральных ведомств, организовано постоянное взаимодействие с фармкампаниями, в том числе с международными.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.