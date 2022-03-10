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Страхование Финансы

ВСК и М.Видео-Эльдорадо запускают продажи новых чекап-программ для проверки здоровья

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с Группой М.Видео-Эльдорадо запускает продажи комплексных программ проверки здоровья. Клиентам обеих сетей доступны более 25 вариантов прохождения чекапа для взрослых и детей, включающие различные наборы анализов, исследований и консультаций специалистов в более 400 городах России.

Программы проверки здоровья и диагностики заболеваний на ранней стадии впервые можно будет оформить в более чем 1100 магазинах М.Видео и Эльдорадо в 400 городах страны, а также онлайн на сайтах Группы. Оформив покупку, клиент получает цифровой код на получение медицинского полиса. Услуги будут оказаны в широкой сети клиник.

Более 25 программ разной глубины и наполнения индивидуально подобраны для мужчин, женщин, детей, пожилых людей и спортсменов. Прохождение чекапа покажет текущую картину состояния здоровья, поможет на ранних стадиях выявить отклонения и предотвратить развитие осложнений, даст расширенную информацию о выявленных проблемах и рекомендации по дальнейшему лечению. В отличие от базовых программ обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) медицинский чекап не требует наличия жалоб и направлений от специалистов, проводится в короткие сроки от 1 дня, получение результатов анализов и обследований, а также проведение консультаций в формате "онлайн" позволяет избегать очереди и экономит время на дорогу. Стоимость комплексного продукта "Чекап" в среднем ниже на 15%-20%, чем прохождение данного обследования в клиниках и приобретение анализов по отдельности.

"В 2020–2021 годах продажи продуктов медицинского направления значительно выросли (по некоторым продуктам вдвое). В качестве примера можно привести продукты телемедицины. Спрос на неё в 2021 вырос на 60% год к году. Многие клиенты во время пандемии активно начали пользоваться этим сервисом и оценили удобство его использования — возможность оперативно получить профессиональный совет по своему здоровью, второе медицинское мнение по уже поставленным диагнозам, расшифровать результаты анализов и исследований", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.

"Последние несколько лет научили нас тому, как важно знать, в каком состоянии наше здоровье и наших близких, есть ли пока неощутимые отклонения или предпосылки к развитию болезни. Тем более, когда растущая часть населения все еще сталкивается коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Начав развивать категорию медицинских услуг, мы увидели стабильный спрос потребителей, которым не хватает специализированной помощи, доступной в программах ОМС и ДМС, по всей стране. Этот тренд поддерживает рост популярности на цифровые сервисы, которые позволяют быстро получить все необходимые услуги, будь то развлечения, образование или медицинская помощь, — заявила Валерия Шатковская, руководитель по кредитным и страховым продуктам М.Видео-Эльдорадо.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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