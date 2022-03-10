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ПСБ готов в максимально короткие сроки масштабировать меры господдержки населения и бизнеса

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ, являясь активным участником и проводником мер государственной поддержки бизнеса и населения, за последние два года значительно перестроил свои внутренние процессы и готов в максимально короткие сроки масштабировать новые программы и льготы для большого числа клиентов — как физических, так и юридических лиц, заявил руководитель дивизиона малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в ходе пленарной дискуссии 2-го Всероссийского форума "Мой бизнес".

"Практика 2020 года и безотлагательные условия работы во время пика пандемии, когда были развернуты многочисленные меры поддержки бизнеса и населения, позволили наработать компетенции, которые пригодятся и сейчас. Было создано большое количество дистанционных сервисов, позволяющих очень быстро масштабировать программы поддержки и за короткий срок довести до большого числа участников экономического обмена новые сервисы, льготы, субсидии. И мы планируем второй раз за эти два года воспользоваться этими компетенциями — и в рамках программы 1764, которая сейчас максимально расширяется, и в рамках новых программ Банка России, и других", — пояснил Константин Басманов.

В частности, уже сейчас ПСБ присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, и начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.

По прогнозам Константина Басманова, экономика России в полной мере переориентируется на новые процентные ставки к концу марта — и тогда же будут в полном объеме внедрены меры поддержки и субсидирования: "Поэтому мы рассчитываем, что клиенты смогут смягчить эффект влияния более высоких ставок на свои оборотные средства, чтобы возобновить весенний деловой цикл на максимально приближенных к прежним условиях". При этом в течение полугодия программы поддержки помогут экономике полностью адаптироваться к изменившимся условиям и перейти "к новой норме".

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