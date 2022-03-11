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Баскетбол Спорт

Защитник Артем Исаков продолжит карьеру в БК "Самара"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из самых опытных игроков Суперлиги-1 - защитник Артем Исаков - продолжит карьеру в "Самаре".

Выступал за юношескую и молодежную команды "Химок" (2004-2009), "Северсталь" (Череповец, 2009-2011), "Урал" (2011/2012), "Рязань" (2012/2013), "Спартак-Приморье" (2012-2014), "Химки-Подмосковье" (2014/2015), "Енисей" (2015/2016), "Буревестник" (2016/2017), "Уфимец" (август 2017 - март 2022).

Чемпион Суперлиги (2012). Бронзовый призер Суперлиги (2014). Бронзовый призер Кубка России (2013).
Чемпион Суперлиги-2 (2019).

В сезоне-2021/2022 в составе "Уфимца" принял участие в 17 матчах Суперлиги-1, в которых в среднем набирал 13,2 очка и делал 2,8 подбора и 2,2 передачи.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

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Домашние стены помогают всегда.

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