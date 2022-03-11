Защитник Артем Исаков продолжит карьеру в БК "Самара"

Один из самых опытных игроков Суперлиги-1 - защитник Артем Исаков - продолжит карьеру в "Самаре".
Выступал за юношескую и молодежную команды "Химок" (2004-2009), "Северсталь" (Череповец, 2009-2011), "Урал" (2011/2012), "Рязань" (2012/2013), "Спартак-Приморье" (2012-2014), "Химки-Подмосковье" (2014/2015), "Енисей" (2015/2016), "Буревестник" (2016/2017), "Уфимец" (август 2017 - март 2022).
Чемпион Суперлиги (2012). Бронзовый призер Суперлиги (2014). Бронзовый призер Кубка России (2013).
Чемпион Суперлиги-2 (2019).
В сезоне-2021/2022 в составе "Уфимца" принял участие в 17 матчах Суперлиги-1, в которых в среднем набирал 13,2 очка и делал 2,8 подбора и 2,2 передачи.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.