Защитник Артем Исаков продолжит карьеру в БК "Самара"

Один из самых опытных игроков Суперлиги-1 - защитник Артем Исаков - продолжит карьеру в "Самаре".

Выступал за юношескую и молодежную команды "Химок" (2004-2009), "Северсталь" (Череповец, 2009-2011), "Урал" (2011/2012), "Рязань" (2012/2013), "Спартак-Приморье" (2012-2014), "Химки-Подмосковье" (2014/2015), "Енисей" (2015/2016), "Буревестник" (2016/2017), "Уфимец" (август 2017 - март 2022).

Чемпион Суперлиги (2012). Бронзовый призер Суперлиги (2014). Бронзовый призер Кубка России (2013).

Чемпион Суперлиги-2 (2019).

В сезоне-2021/2022 в составе "Уфимца" принял участие в 17 матчах Суперлиги-1, в которых в среднем набирал 13,2 очка и делал 2,8 подбора и 2,2 передачи.