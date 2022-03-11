Тольяттинца будут судить за фиктивную регистрацию 64 мигрантов

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 43-летний судимый за грабеж мужчина в течение нескольких месяцев 2021 г. зарегистрировал в своей квартире 64 иностранцев, которым не собирался предоставлять жилье.

Мужчина признал вину и рассказал, что получал деньги за свои "услуги".

Возбужденное уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина").