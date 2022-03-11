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Банк "Открытие": в России есть эффективные инструменты для поддержки ипотечных заемщиков

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Константин Енин, управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие":

"Правительство готовит комплексный план поддержки экономики в условиях санкций. Одна из важнейших задач этого плана - разработать механизмы поддержки строительной отрасли и ипотечного кредитования, от которого рынок жилья зависит напрямую. Что надо делать и что уже сделано, чтобы строительство жилья и ипотека развивались в новой реальности?

Одна из ключевых мер - защита от роста ставок ипотечных заемщиков, получивших кредит до 28 февраля. Банкам поручено обеспечить обслуживание на прежних условиях ипотечных кредитов, выданных до повышения ключевой ставки, которую ЦБ пока установил на уровне 20%, вне зависимости от условий договора. Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам не взимать штрафы и пени из-за возникших просрочек.

Для всех кредитов, в том числе ипотечных, взятых до 1 марта 2022 года, доступны кредитные каникулы, если заемщик потерял более 30% доходов. Заявление на такие каникулы можно подавать до 30 сентября 2022 года, причем в случае необходимости решением правительства этот период может быть продлен. К тому же заемщики по-прежнему могут договориться с кредитором в индивидуальном порядке - практически у всех банков есть собственные программы отсрочек и реструктуризаций.

Важное значение для рынка может иметь дальнейшая либерализация законодательства об ипотечных каникулах. Взять ипотечные каникулы можно только один раз, находясь в трудной жизненной ситуации, независимо от количества ипотечных кредитов. В новом законе о кредитных каникулах, принятом 8 марта, право воспользоваться ими дали тем ипотечным заемщикам, кто уже использовал такую возможность во время пандемии. Очевидно, есть смысл позволить делать это в дальнейшем и тем ипотечникам, кто сейчас возьмет такие каникулы впервые.

Для тех, кто не успел взять ипотеку до повышения ключевой ставки, значимым фактором поддержки станет сохранение ипотечных льготных государственных программ или появление новой точечной госпрограммы. Такие варианты уже обсуждаются правительством и Минстроем, но окончательное решение, в том числе по объему финансирования на господдержку отрасли, еще не принято.

Со временем, когда появится относительная стабильность, заемщиков может вновь заинтересовать ипотека даже по нынешним высоким ставкам. Средний срок действия ипотечного кредита значителен (на начало 2022 года он превышал 20 лет). За это время ипотечный кредит, вероятно, удастся рефинансировать по более низкой ставке - и даже не один раз. Законодательных ограничений на количество таких рефинансирований нет.

Разумеется, пока сложно сказать, как будут выглядеть рынок жилья и жилищное строительство в России в ближайшие месяцы. Строительная отрасль - одна из ключевых в российской экономике, на нее завязано большое количество рабочих мест. Поэтому, наиболее вероятно, правительство будет предпринимать шаги по ее финансовой и технической поддержке - снижение бюрократических административных барьеров, упрощение норм при вводе жилья и прочие меры".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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