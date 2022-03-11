Глава Ростеха заявил о финансовой стабильности Новикомбанка

Сергей Чемезов заявил о стабильном финансовом положении Новикомбанка, опорного банка госкорпорации "Ростех".

"Я вас хочу заверить, что банк в полном порядке, финансово стабилен", - приводит слова главы Ростеха Сергея Чемезова, обращенные к коллективу госкорпорации, "Интерфакс", у которого есть видеокадры этой встречи.

"Все ваши средства будут защищены. Созданы большие резервы, превышающие те объемы, которые хранятся на депозитах банка. Поэтому не беспокойтесь, все ваши средства будут сохранены", - сказал Чемезов о Новикомбанке.

В феврале Новикомбанк стал одной из российских кредитных организаций, подпавших под санкции Минфина США.

"Нам предстоит непростая жизнь. Санкции достаточно серьезны, но, если взглянуть на ту историю, которую прожила Россия, страна всегда боролась с различными санкциями, врагами, которые ее окружали, и всегда выходила победительницей", - цитирует информационное агентство главу Ростеха.

"С 2014 года те санкции, которые были объявлены, дали нам шанс - шанс на собственное развитие. Посмотрите, что сегодня нами уже сделано. Многое из того, что ранее закупалось за границей, производится у нас", - приводит "Интерфакс" слова Сергея Чемезова.