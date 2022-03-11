Росздравнадзор: Лекарства в аптеках Самарской области были, есть и будут

По информации Росздравнадзора по Самарской области, за последний месяц на территории региона не зарегистрировано фактов предельного завышения цен на лекарственные препараты из перечня жизненно важных.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения постоянно ведет мониторинг лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерством РФ ежегодно регистрируются предельные производители лекарственных средств из перечня жизненно важных, которые не могут повышаться выше допустимого показателя. Также размер максимальной платы за лекарства законодательно определен и не может быть увеличен в одностороннем порядке. Сегодня дефицита и подорожания лекарств не наблюдается, в розничной сети лекарственных препаратов достаточное количество, как в государственном секторе, так и в частном", - прокомментировал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Самарской области Антон Еремеев.

О стабильности в сфере поставок лекарственных препаратов заявляют и в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

В РФ не зафиксировано ни одного случая отказа международных фармацевтических компаний от поставок лекарственных препаратов. Индустрия готова продолжать работать, как и прежде, сообщил исполнительный директор Ассоциации Владимир Шипков.

По информации Шипкова, международная индустрия подтверждает готовность продолжать осуществлять поставки лекарственных препаратов в Россию, о чем исполнительный директор AIPM письменно сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Тем не менее Шипков отмечает небольшие проблемы с поставками препаратов из-за транспортных и логистических трудностей.

"Ежедневно ситуация в этой части меняется, нет никакого постоянства. Но в основном индустрии пока удается самостоятельно решать задачи с поставками, используя разные формы и подходы. И до сих пор удавалось не слишком затягивать время поставок. Но ситуация, безусловно, нестабильна", - сказал Шипков.

Он сообщил, что европейские, международные коллеги уже обратились в Европейскую комиссию с просьбой при вводимых санкционных ограничениях не распространять ограничения на лекарственные препараты и медицинские изделия и, по возможности, обеспечить "зеленые коридоры" поставок, которые были надлежащим образом отрегулированы в условиях первой волны борьбы с COVID-19.

Шипков добавил, что Ассоциация одновременно ведет пристальный, профессиональный мониторинг всех поставок препаратов.