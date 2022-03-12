Мужчина заплатит штраф за покупку и сбыт 36 государственных наград СССР

Прокуратурой Промышленного района города Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 35 эпизодов незаконного приобретения государственных наград СССР и 1 эпизода незаконного приобретения и сбыта государственной награды СССР (ст. 324 УК РФ).

Установлено, что в период с 05.08.2020 по 30.05.2021 М. незаконно приобрел на рынках г. Самары и через сеть Интернет у неустановленных лиц 36 различных медалей, а именно "За оборону Москвы, "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", "За оборону Ленинграда", "За оборону Кавказа", "За боевые заслуги" и другие.

Медали являются государственными наградами СССР, свободный оборот их на территории Российской Федерации запрещен. Одну из наград мужчина отправил посылкой 12.07.2021 на имя Д., остальные хранил в квартире в Самаре, где они были обнаружены 13.08.2021 и изъяты сотрудниками полиции при проведении обыска.

При расследовании уголовного дела и его судебном рассмотрении М. вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал М. виновным в совершении 36 преступлений, предусмотренных ст. 324 УК РФ, и назначил ему наказание с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. в доход государства.

Изъятые у М. медали по вступлению приговора в законную силу будут переданы в собственность государства — управление президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.