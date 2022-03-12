Дина Богусонова: "Мне сложно говорить словами, поэтому я выражаюсь визуальным способом"

В пятницу, 11 марта, в Самарском областном художественном музее прошло открытие персональной выставки Дины Богусоновой "По направлению к свету".

Дина Богусонова — художник-эмальер. Она любит показывать свои творения в групповых выставках, и ее работы занимают почетные места. Наконец, Самара увидит ее персональную выставку работ с эмалью.

Дина использует многообразие техник в своем творчестве, она одна из немногих представителей живописи, которая может удивить ценителей, хотя сейчас это довольно сложно. Художница использует в своих работах сталь, серебро, медь и золото, их она и покрывает эмалью. Дина по-настоящему может превратить любую вещь вокруг себя в произведение искусства.

У нее прекрасное чувство стиля и цвета. Одной из главных особенностей эмалевых красок является то, что смешать их между собой невозможно, и чтобы вывести определенный цвет, эмаль наносится слоями, каждый из которых нужно обжигать.

Художница любит фактуру меди или стали, и она ей прекрасно поддается. Дина — один из немногих авторов, который так масштабно занят этим искусством. Все ее произведения уникальны по композиции, а цвета точно подобраны. Ее работы уже заняли места в частных коллекциях России, Эстонии, Финляндии и Кипра.

Дина Богусонова любит работать сериями, многие из них можно увидеть на выставке. Например, "Сонеты" и "Свитки". Также представлены одиночные работы и композиции "Белая река", "Настроение Декабря", "Роза мира", "Птицы" и множество других творений Дины. На выставке есть работы прошлых лет, и новые — например, "По направлению к свету" 2022 года.

"Я благодарна этому миру за возможность жить, любить и творить. Человек всегда должен помнить, что он является маленькой частицей этого прекрасного мира, и как мы в нем находимся, живем и относимся к другим людям — очень важно. Мне сложно говорить словами, поэтому я выражаюсь таким визуальным способом", — говорит художница.

Работы Дины Богусоновой выставлены в Самарском областном художественном музее по адресу: ул. Куйбышева, 92. Выставка проходит с 11 марта по 3 апреля 2022.