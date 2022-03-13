В Тольятти разыскивают автовора

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

2 марта из автомобиля 40-летнего местного жителя, припаркованного возле дома № 21 по ул. Льва Толстого, похитили сумку с документами и банковскими картами, а также автомагнитолу и видеорегистратор.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35 — 40 лет, рост 175 — 180 см, был одет в темную куртку с белыми вставками, черные штаны и темную обувь.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-41-56, 8(927)7919839 или 112.