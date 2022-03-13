В Тольятти разыскивают автовора

В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
2 марта из автомобиля 40-летнего местного жителя, припаркованного возле дома № 21 по ул. Льва Толстого, похитили сумку с документами и банковскими картами, а также автомагнитолу и видеорегистратор.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.
Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35 — 40 лет, рост 175 — 180 см, был одет в темную куртку с белыми вставками, черные штаны и темную обувь.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-41-56, 8(927)7919839 или 112.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение