Экс-сотрудника тольяттинского автосалона подозревают в обмане клиента

В Тольятти 28-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший — 62-летний житель Пензенской области обратился в тольяттинский автосалон, чтобы купить машину. Менеджер предложить ему с подбором автомобиля за 10 тыс. руб. и заменить базовую комплектацию на расширенную. Всего клиент частями перевел на карту продавца более 430 тыс. рублей. После этого сотрудник уволился из автосалона и перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.