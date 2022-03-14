Более 370 тыс. жителей Самарской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19

В настоящее время повторную вакцинацию прошли более чем 370 тыс. жителей Самарской области. Специалисты напоминают: спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией защитит организм от тяжелого течения заболевания.
Пройти вакцинацию можно в любом из 200 работающих в регионе прививочном пунктов. Также функционируют круглосуточные пункты. Информацию о наличии вакцин в пунктах вакцинации можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе "Вакцинация от COVID-19" (карта пунктов вакцинации).
Жители Чапаевска могут сделать прививку в одном из четырех пунктов вакцинации, развернутых на базе поликлинических отделений центральной городской больницы, а также в ТЦ.
"Все желающие также могут пройти вакцинацию в ТЦ "Легенда" по адресу ул. Запорожская, 18а. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 16:00, - пояснил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. - Таким образом мы стараемся максимально приблизить эту профилактическую процедуру для жителей. Здесь люди могут привиться, а также своевременно, не откладывая, пройти повторную вакцинацию. В наличии несколько видов вакцин. В городе также организована работа мобильного пункта вакцинации, график движения публикуется в СМИ и на страницах больницы в соцсетях".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.