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Здравоохранение Общество

Более 370 тыс. жителей Самарской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В настоящее время повторную вакцинацию прошли более чем 370 тыс. жителей Самарской области. Специалисты напоминают: спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией защитит организм от тяжелого течения заболевания.

Пройти вакцинацию можно в любом из 200 работающих в регионе прививочном пунктов. Также функционируют круглосуточные пункты. Информацию о наличии вакцин в пунктах вакцинации можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе "Вакцинация от COVID-19" (карта пунктов вакцинации).

Жители Чапаевска могут сделать прививку в одном из четырех пунктов вакцинации, развернутых на базе поликлинических отделений центральной городской больницы, а также в ТЦ. 

"Все желающие также могут пройти вакцинацию в ТЦ "Легенда" по адресу ул. Запорожская, 18а. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 16:00, - пояснил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. - Таким образом мы стараемся максимально приблизить эту профилактическую процедуру для жителей. Здесь люди могут привиться, а также своевременно, не откладывая, пройти повторную вакцинацию. В наличии несколько видов вакцин. В городе также организована работа мобильного пункта вакцинации, график движения публикуется в СМИ и на страницах больницы в соцсетях".

Гид потребителя

Последние комментарии

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ужас

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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