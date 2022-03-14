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Муниципалитеты Власть и политика

Департамент городского хозяйства администрации Тольятти возглавил Максим Кузахметов

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 марта, на должность руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти назначен Максим Кузахметов, сообщает пресс-служба мэрии города. Его представил на аппаратном совещании глава города Николай Ренц.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Максим Геннадьевич родился в 1977 г. в Тольятти.

Имеет высшее образование по инженерно-технической специальности, в 2001 г. окончил Тольяттинский государственный университет.

Имеет опыт работы с 2006 г. на руководящих должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 по 2022 гг. возглавлял группу компаний, осуществляющих деятельность в сфере теплоэнергетики по Самарской области.

"Максим Геннадьевич - человек в сфере ЖКХ не новый. Он полон энтузиазма, стремлений, и я надеюсь, что с нашей помощью ему удастся справиться с очень серьезными вопросами, которые стоят перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства Тольятти", - отметил Николай Ренц.

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