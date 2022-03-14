16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК выступила в качестве независимого эксперта на орловском чемпионате WorldSkills Russia "Росгосстрах" поможет получить выплаты по ОСАГО клиентам компаний, ушедших с рынка "Росгосстрах": в новогодние каникулы 2022 г. воровать на дачах стали чаще Всероссийский союз страховщиков против мошенников "Росгосстрах" в Самаре застраховал объект культурного наследия - "Кухмистерскую фон Вакано"

Страхование Финансы

"Росгосстрах" поможет получить выплаты по ОСАГО клиентам компаний, ушедших с рынка

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 114
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подразделения "Росгосстраха" по всей стране начали прием заявлений о страховых случаях с участием автовладельцев, страховавших свою гражданскую ответственность в компаниях, которые обанкротились или были лишены лицензии на работу с ОСАГО. Регулирование заявленных убытков будет осуществляться в рамках механизма компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщает компания.

"Росгосстрах" в отношениях с автовладельцами будет действовать от имени РСА, который берет на себя обязательства по полисам признанного банкротом или лишенного лицензии страховщика. Компания обеспечит полный цикл урегулирования убытков - от приема заявлений до выплаты возмещения пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Механизм компенсационных выплат РСА служит важным инструментом социальной поддержки наших сограждан - автомобилистов, пассажиров и пешеходов, так или иначе пострадавших из-за ухода с рынка отдельных компаний.

Напомним, в соответствии с законом об ОСАГО, компенсационные выплаты осуществляются в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу пострадавших в ДТП, когда страховое возмещение не может быть осуществлено.

Обращения за компенсационными выплатами по ущербу имуществу возможно при одновременном соблюдении двух факторов: у потерпевшего нет действующего полиса "автогражданки", а ответственность виновника была застрахована в ушедшей с рынка компании. Если же речь идет о причинении вреда жизни и здоровью, обратиться в РСА за компенсационной выплатой можно также и в случаях, если виновник неизвестен, либо он установлен, но не имеет полиса ОСАГО.

"Только за последний год мы видели отзыв лицензии у нескольких крупных компаний, миллионы клиентов которых продолжают выезжать на дороги и нередко становятся виновниками ДТП. При этом далеко не всегда полис есть и у потерпевшего, который мог бы в противном случае обратиться за прямым возмещением убытков к своему страховщику, - отмечает руководитель блока "Регулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Илья Крайнов. - В таких случаях и задействуется механизм компенсационных выплат, в котором мы вновь участвуем. Масштабы работы нашей компании и обширная региональная сеть, включающая центры и пункты урегулирования убытков, позволяют обеспечить качественное обслуживание клиентов, осмотр поврежденных транспортных средств и оперативную выплату".

С полным списком представительств ПАО СК "Росгосстрах", которые принимают обращения по компенсационным выплатам, можно ознакомиться на сайте РСА по ссылке или, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-200-0900 (0530 - для мобильных устройств).

ПАО СК "Росгосстрах" - флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметила 100 лет со дня своего создания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3