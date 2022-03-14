"Росгосстрах" поможет получить выплаты по ОСАГО клиентам компаний, ушедших с рынка

Подразделения "Росгосстраха" по всей стране начали прием заявлений о страховых случаях с участием автовладельцев, страховавших свою гражданскую ответственность в компаниях, которые обанкротились или были лишены лицензии на работу с ОСАГО. Регулирование заявленных убытков будет осуществляться в рамках механизма компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщает компания.

"Росгосстрах" в отношениях с автовладельцами будет действовать от имени РСА, который берет на себя обязательства по полисам признанного банкротом или лишенного лицензии страховщика. Компания обеспечит полный цикл урегулирования убытков - от приема заявлений до выплаты возмещения пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Механизм компенсационных выплат РСА служит важным инструментом социальной поддержки наших сограждан - автомобилистов, пассажиров и пешеходов, так или иначе пострадавших из-за ухода с рынка отдельных компаний.

Напомним, в соответствии с законом об ОСАГО, компенсационные выплаты осуществляются в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу пострадавших в ДТП, когда страховое возмещение не может быть осуществлено.

Обращения за компенсационными выплатами по ущербу имуществу возможно при одновременном соблюдении двух факторов: у потерпевшего нет действующего полиса "автогражданки", а ответственность виновника была застрахована в ушедшей с рынка компании. Если же речь идет о причинении вреда жизни и здоровью, обратиться в РСА за компенсационной выплатой можно также и в случаях, если виновник неизвестен, либо он установлен, но не имеет полиса ОСАГО.

"Только за последний год мы видели отзыв лицензии у нескольких крупных компаний, миллионы клиентов которых продолжают выезжать на дороги и нередко становятся виновниками ДТП. При этом далеко не всегда полис есть и у потерпевшего, который мог бы в противном случае обратиться за прямым возмещением убытков к своему страховщику, - отмечает руководитель блока "Регулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Илья Крайнов. - В таких случаях и задействуется механизм компенсационных выплат, в котором мы вновь участвуем. Масштабы работы нашей компании и обширная региональная сеть, включающая центры и пункты урегулирования убытков, позволяют обеспечить качественное обслуживание клиентов, осмотр поврежденных транспортных средств и оперативную выплату".

С полным списком представительств ПАО СК "Росгосстрах", которые принимают обращения по компенсационным выплатам, можно ознакомиться на сайте РСА по ссылке или, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-200-0900 (0530 - для мобильных устройств).