ВСК выступила в качестве независимого эксперта на орловском чемпионате WorldSkills Russia

Орловский филиал Страхового Дома ВСК выступил в качестве независимого эксперта "VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Агент страховой".
В 2022 году эта компетенция была представлена впервые в региональном чемпионате среди юниоров. Соревнования проходили в течение трех дней и состояли из шести модулей. Участники должны были проанализировать и показать рынок сбыта для страховых услуг, провести анализ рисков страхования юридических и физических лиц, предложить PR-кампанию по страховым продуктам, организовать документооборот по заключению договоров, оформить полный пакет страховой документации для ФЛ и ЮЛ и платежные документы для выполнения финансовых операций по выбранному виду страхования, а также организовать продажи страховых услуг.
В чемпионате участвовали пять команд по два человека. Победители были награждены электрическим чайником на Bluetooth-управлении за первое место, игровой гарнитурой — за второе и powerbank — за третье.
Член правительства и руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов, а также руководитель регионального координационного центра движения WorldSkills в Орловской области Наталья Автющенко объявили благодарность директору Орловского филиала ВСК Алексею Пивеню
за поддержку в организации церемонии награждения "VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Орловской области. Ее вручал директор Орловского автодорожного техникума Николай Коробецкий.
"Наша организация заинтересована в хорошо подготовленных кадрах. Развитие сотрудников — одна из стратегических целей компании. Поэтому ВСК способствует подготовке студентов к чемпионату молодых профессионалов, давая необходимые знания, умения и навыки по международным стандартам при прохождении ими учебной практики на базе Орловского филиала. Надеемся, из ребят вырастут большие профессионалы, которых ждем на работу в ВСК", — отметил Алексей Пивень.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.