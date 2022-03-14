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Страхование Финансы

ВСК выступила в качестве независимого эксперта на орловском чемпионате WorldSkills Russia

14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Орловский филиал Страхового Дома ВСК выступил в качестве независимого эксперта "VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Агент страховой".

В 2022 году эта компетенция была представлена впервые в региональном чемпионате среди юниоров. Соревнования проходили в течение трех дней и состояли из шести модулей. Участники должны были проанализировать и показать рынок сбыта для страховых услуг, провести анализ рисков страхования юридических и физических лиц, предложить PR-кампанию по страховым продуктам, организовать документооборот по заключению договоров, оформить полный пакет страховой документации для ФЛ и ЮЛ и платежные документы для выполнения финансовых операций по выбранному виду страхования, а также организовать продажи страховых услуг.

В чемпионате участвовали пять команд по два человека. Победители были награждены электрическим чайником на Bluetooth-управлении за первое место, игровой гарнитурой — за второе и powerbank — за третье.

Член правительства и руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов, а также руководитель регионального координационного центра движения WorldSkills в Орловской области Наталья Автющенко объявили благодарность директору Орловского филиала ВСК Алексею Пивеню
за поддержку в организации церемонии награждения "VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Орловской области. Ее вручал директор Орловского автодорожного техникума Николай Коробецкий.

"Наша организация заинтересована в хорошо подготовленных кадрах. Развитие сотрудников — одна из стратегических целей компании. Поэтому ВСК способствует подготовке студентов к чемпионату молодых профессионалов, давая необходимые знания, умения и навыки по международным стандартам при прохождении ими учебной практики на базе Орловского филиала. Надеемся, из ребят вырастут большие профессионалы, которых ждем на работу в ВСК", — отметил Алексей Пивень.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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