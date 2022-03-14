Двое детей отравились угарным газом в Самаре

В Самаре организовали доследственную проверку по факту отравления двух детей угарным газом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

12 марта двоих детей 11 и 5 лет доставили в больницу из-за отравления угарным газом. Сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

Как выяснилось, пострадавшие жили с родителями в частном доме с газовым котлом. По предварительной версии, причиной произошедшего была утечка газа из-за неисправности оборудования.

Проверку начали по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").