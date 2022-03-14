В Самарской области масочный режим пока не отменили

В Самарской области не торопятся отменять масочный режим, как это сегодня сделала мэрия Москвы. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Самарская область" в понедельник, 14 марта.

На заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом было предложено смягчить ряд ограничений. Так, несовершеннолетним жителям области разрешили посещать ТЦ, цирк, театры и прочие культурные организации.

Сняты ограничения по количеству посещающих культурные учреждения, объекты физкультуры, загсы, организации торговли, бани.

Людям возраста 60+ рекомендовано соблюдать режим самоизоляции (ранее это было обязанностью).

При этом масочный режим в регионе сохраняется, подчеркнули в штабе.