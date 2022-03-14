В Самарской области масочный режим пока не отменили

В Самарской области не торопятся отменять масочный режим, как это сегодня сделала мэрия Москвы. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Самарская область" в понедельник, 14 марта.
На заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом было предложено смягчить ряд ограничений. Так, несовершеннолетним жителям области разрешили посещать ТЦ, цирк, театры и прочие культурные организации.
Сняты ограничения по количеству посещающих культурные учреждения, объекты физкультуры, загсы, организации торговли, бани.
Людям возраста 60+ рекомендовано соблюдать режим самоизоляции (ранее это было обязанностью).
При этом масочный режим в регионе сохраняется, подчеркнули в штабе.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.