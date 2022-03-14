Директора тольяттинской УК подозревают в мошенничестве

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В Тольятти возбудили три уголовных дела в отношении директора ООО УК "Жилищный сервис" по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.