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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона. Обсудили и ситуацию на продовольственном рынке - она осталась той же, что и на прошлой неделе.

Однако на некоторые товары из категории "бакалея", в том числе на сахар, соль и крупы, наблюдается небольшое снижение ажиотажного спроса.

"Торговые сети за минувшие выходные зафиксировали снижение спроса на сахар - примерно наполовину в сравнении с 11 марта. Однако спрос все еще превышает обычный на 70-80%", - подчеркнул руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли области Алексей Софронов.

Он добавил, что на протяжении трех последних недель снижения поставок сахара в регион по сравнению с предыдущим периодом не происходило, завозится, как и раньше, в среднем порядка 700 тонн.
"Ритмичность поставок сахара, соли и других продуктов какой была, такой и осталась, - сделал вывод глава региона. - Продукты поставляются в объемах, достаточных для потребления всеми жителями Самарской области".

Алексей Софронов также пояснил причины отсутствия товаров на полках некоторых магазинов. "От распределительных центров до "магазинов у дома" товар развозят 20-тонные грузовики. Что касается сахара, то в каждый магазин привозилось в среднем 200 килограммов с поставкой один раз в несколько дней. Этого объема хватало на три дня торговли. С учетом ажиотажного спроса, его хватает на два-три часа", - отметил он, добавив, что в ближайшие дни магазины усилят логистические маршруты с двукратным увеличением объемов товара.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка также обратил внимание участников заседания на рост цен на рынках Тольятти и Самары. "Например, в торговом доме "Изюм", где работают индивидуальные предприниматели, наблюдается существенное завышение цен, в том числе на сахар - стоимость доходит до 120 рублей за один килограмм", - привел пример Алексей Софронов.

Губернатор поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову наладить тесное взаимодействие с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы, чтобы пресекать необоснованный и зачастую спекулятивный рост цен на товары.

"Период особый, он требует оперативности. Необходимо действовать жестче, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - Это превентивно сработает на других предпринимателей, торговые сети. Они сделают выводы и не попадут в список тех предприятий, которым мы будем предъявлять претензии".

Алексей Софронов также отметил рост спроса на непродовольственные товары - средства гигиены, чистящие и моющие хозяйственные жидкости. Он заверил, что запас этой продукции в Самарской области составляет 120 дней. Кроме того, в регионе работает крупная парфюмерно-косметическая компания, которая в случае необходимости будет готова увеличить объемы производства.

В завершение обсуждения вопроса руководитель области поручил министерству промышленности и торговли региона продолжать вести ежедневный мониторинг запасов всех товаров, следить за наличием продуктов на полках магазинов и контролировать цены.

Гид потребителя

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