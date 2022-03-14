В Самаре на ул. Партизанской горел Daewoo Matiz

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В понедельник, 14 марта, в 9:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании напротив дома №15 на ул. Партизанская, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.