Пассажирская навигация в Самаре стартует 7 апреля и подорожает

Пассажирская навигация в Самаре стартует 7 апреля, а цены на перевозки изменятся. Такая информация содержится в документах регионального министерства транспорта, объявившего торги на организацию движения речных пассажирских теплоходов.
Ведомство готово заплатить перевозчику до 67,6 млн руб. для возмещения недополученных доходов из-за регулировки властями тарифов на проезд.
Перевозки пассажиров речным транспортом будут осуществляться с 7 апреля до 24 ноября и начнутся с рейсов по маршруту "Самара — Рождествено". С 16 апреля планируется открытие других остановочных пунктов, а осенью их ждет поэтапное закрытие. Сроки могут корректироваться в зависимости от ситуации на Волге.
Стоимость проезда в речном транспорте вырастет. Так, билет для взрослого пассажира по маршруту "Самара — Рождествено" подорожает на 3 руб., по маршруту "Самара — Зольное" — на 6 руб., "Самара — Ширяево" — на 5 рублей.
Для льготных категорий граждан предусмотрена специальная карта на 10 поездок за 350 рублей. Период действия — ежемесячно с 1 мая по 31 октября.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.