Пассажирская навигация в Самаре стартует 7 апреля и подорожает

Пассажирская навигация в Самаре стартует 7 апреля, а цены на перевозки изменятся. Такая информация содержится в документах регионального министерства транспорта, объявившего торги на организацию движения речных пассажирских теплоходов.

Ведомство готово заплатить перевозчику до 67,6 млн руб. для возмещения недополученных доходов из-за регулировки властями тарифов на проезд.

Перевозки пассажиров речным транспортом будут осуществляться с 7 апреля до 24 ноября и начнутся с рейсов по маршруту "Самара — Рождествено". С 16 апреля планируется открытие других остановочных пунктов, а осенью их ждет поэтапное закрытие. Сроки могут корректироваться в зависимости от ситуации на Волге.

Стоимость проезда в речном транспорте вырастет. Так, билет для взрослого пассажира по маршруту "Самара — Рождествено" подорожает на 3 руб., по маршруту "Самара — Зольное" — на 6 руб., "Самара — Ширяево" — на 5 рублей.

Для льготных категорий граждан предусмотрена специальная карта на 10 поездок за 350 рублей. Период действия — ежемесячно с 1 мая по 31 октября.