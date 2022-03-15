ВСК запустила Telegram-канал "Рядом" и умного бота для решения страховых вопросов

Страховой Дом ВСК открыл официальный Telegram-канал "Рядом", чтобы быть ближе к клиентам. "Рядом" рассказывает о событиях в сфере российского страхования и финансов, которые касаются каждого, а также традиционно делится решениями ежедневных задач. Например, как правильно подготовить авто к лету или недорого обустроить маленькую квартиру, как получить карту платежной системы UnionPay в России.
К каналу подключен умный бот ВСК. Он поможет в решении любого страхового вопроса: от внесения изменений в полис до расчета и оформления страховой защиты. Ссылка на бота находится в описании канала. Ознакомиться и подписаться на сам Telegram-канал можно по ссылке https://t.me/vskinsur.
"Мы делаем все, чтобы постоянно оставаться рядом с нашими клиентами и помогать, когда это действительно важно. ВСК ежедневно стремится предоставить лучшее предложение и сервис для клиентов, достигая цели — стать компанией осознанного выбора. Открытость, честность, оперативность в диалоге с пользователями — приоритет для ВСК и является одной из стратегических задач компании. Раньше в Telegram клиенты могли связаться с нами через чат, а теперь взаимодействие станет еще проще — в этом поможет не только канал "Рядом", но и умный бот, который решит многие страховые вопросы", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.