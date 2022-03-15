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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатит возмещение близким погибшего при падении лифта на шахте "Центральная"

15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Иждивенцам или близким родственникам погибшего при падении лифта на шахте "Центральная" в Челябинской области положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), если событие будет признано страховым случаем.

По сообщениям СМИ, 11 марта в г. Пласт Челябинской области обрушилась кабина лифта в шахте "Центральная". В результате происшествия один человек погиб.

Для получения страховых выплат иждивенцам, а при их отсутствии — близким родственникам погибшего необходимо написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной удостоверяющий личность документ, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.

С 2012 года в России действует закон № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе, работникам данных предприятий.

Размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет 2 млн рублей. Также по договору ОСОПО лицу, понесшему расходы по погребение, возмещаются такие расходы в размере фактических затрат, но не более 25 тыс. рублей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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