Страховой Дом ВСК выплатит возмещение близким погибшего при падении лифта на шахте "Центральная"

Иждивенцам или близким родственникам погибшего при падении лифта на шахте "Центральная" в Челябинской области положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), если событие будет признано страховым случаем.
По сообщениям СМИ, 11 марта в г. Пласт Челябинской области обрушилась кабина лифта в шахте "Центральная". В результате происшествия один человек погиб.
Для получения страховых выплат иждивенцам, а при их отсутствии — близким родственникам погибшего необходимо написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной удостоверяющий личность документ, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.
С 2012 года в России действует закон № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе, работникам данных предприятий.
Размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет 2 млн рублей. Также по договору ОСОПО лицу, понесшему расходы по погребение, возмещаются такие расходы в размере фактических затрат, но не более 25 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.