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Общество

Национальные творческие коллективы Самарской области присоединились к всероссийскому флешмобу #Россия_Мы

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Армяне, татары, мордва, таджики, киргизы и еще десяток национальных домов Самарской области приняли участие в акции поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Масштабный проект #Россия_Мы был запущен в Ростове-на-Дону. Акция представляет собой танцевальный флешмоб, который снимают в разных регионах. Цель творческой эстафеты - напомнить народам России об их единстве.

"Я - лакец. Я - дагестанец. Я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", - сказал Владимир Путин.

Вдохновленные словами президента, танцевальные коллективы страны показывают, что люди могут говорить на разных языках, но объединяет их язык танца, а главное - любовь к Родине. Алсу Белинова, участница татарского народного ансамбля танца, песни и поэзии "Ялкынлы Яшьлек", уверена, что быть едиными в такой сложный период - очень важно для всех граждан страны.

"Мы должны об этом не только говорить - мы должны об этом кричать: что мы живем в России, что мы поддерживаем все наши национальные традиции. И мы рады, мы счастливы, что мы живем в России, что мы можем говорить на разных языках, можем надевать разные одежды, слушать разную музыку и при этом оставаться одним большим, дружным народом".

Кроме татарского коллектива, во флешмобе приняли участие еще 16 ансамблей:

  • ГКУСО "Дом дружбы народов",
  • Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов "АК ЖОЛ" ("СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"),
  • Танцевальный ансамбль Dag-Dance - Самарская областная общественная организация "Культурный центр Дагестан";
  • Общественная организация "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области";
  • Общественная организация Самарской области Региональный центр немецкой культуры "Надежда";
  • Самарская региональная общественная организация "Армянская община";
  • Самарская региональная общественная организация "Гуманитарная ассоциация туркменского землячества в Поволжье";
  • Народный осетинский вокально-хореографический ансамбль "Амонд" - Самарская областная общественная организация "Осетинский национально-культурный центр "Алания";
  • Башкирский ансамбль танца "Ляйсан" г. Самары - Общественная организация "Курултай (конгресс) башкир" города Самары;
  • Самарская региональная общественная организация "Центр культуры "Казахи Самары";
  • Региональная общественная организация "Самарское областное чувашское культурное общество "ПЕХИЛЬ" ("Благословение");
  • Общественная организация "Региональная мордовская национально-культурная автономия" Самарской области;
  • Киргизский танцевальный коллектив "Жас-Гулдери" ("Осенний цветок");
  • Региональное отделение общероссийской общественной организации по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев";
  • "Областной дом народного творчества".

Завершился танец одной из самых любимых песен жителей - "Самара-городок" в исполнении Государственного Волжского русского народного хора имени П.М.Милославова.

Напомним, всего в регионе проживают представители более чем 150 национальностей. Каждый народ имеет свой уникальный облик, свой несравнимый колорит. Самарская область передала танцевальную эстафету Челябинской области и Пермскому краю.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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