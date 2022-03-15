Национальные творческие коллективы Самарской области присоединились к всероссийскому флешмобу #Россия_Мы

Армяне, татары, мордва, таджики, киргизы и еще десяток национальных домов Самарской области приняли участие в акции поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Масштабный проект #Россия_Мы был запущен в Ростове-на-Дону. Акция представляет собой танцевальный флешмоб, который снимают в разных регионах. Цель творческой эстафеты - напомнить народам России об их единстве.

"Я - лакец. Я - дагестанец. Я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", - сказал Владимир Путин.

Вдохновленные словами президента, танцевальные коллективы страны показывают, что люди могут говорить на разных языках, но объединяет их язык танца, а главное - любовь к Родине. Алсу Белинова, участница татарского народного ансамбля танца, песни и поэзии "Ялкынлы Яшьлек", уверена, что быть едиными в такой сложный период - очень важно для всех граждан страны.

"Мы должны об этом не только говорить - мы должны об этом кричать: что мы живем в России, что мы поддерживаем все наши национальные традиции. И мы рады, мы счастливы, что мы живем в России, что мы можем говорить на разных языках, можем надевать разные одежды, слушать разную музыку и при этом оставаться одним большим, дружным народом".

Кроме татарского коллектива, во флешмобе приняли участие еще 16 ансамблей:

ГКУСО "Дом дружбы народов",

Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов "АК ЖОЛ" ("СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"),

Танцевальный ансамбль Dag-Dance - Самарская областная общественная организация "Культурный центр Дагестан";

Общественная организация "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области";

Общественная организация Самарской области Региональный центр немецкой культуры "Надежда";

Самарская региональная общественная организация "Армянская община";

Самарская региональная общественная организация "Гуманитарная ассоциация туркменского землячества в Поволжье";

Народный осетинский вокально-хореографический ансамбль "Амонд" - Самарская областная общественная организация "Осетинский национально-культурный центр "Алания";

Башкирский ансамбль танца "Ляйсан" г. Самары - Общественная организация "Курултай (конгресс) башкир" города Самары;

Самарская региональная общественная организация "Центр культуры "Казахи Самары";

Региональная общественная организация "Самарское областное чувашское культурное общество "ПЕХИЛЬ" ("Благословение");

Общественная организация "Региональная мордовская национально-культурная автономия" Самарской области;

Киргизский танцевальный коллектив "Жас-Гулдери" ("Осенний цветок");

Региональное отделение общероссийской общественной организации по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев";

"Областной дом народного творчества".

Завершился танец одной из самых любимых песен жителей - "Самара-городок" в исполнении Государственного Волжского русского народного хора имени П.М.Милославова.

Напомним, всего в регионе проживают представители более чем 150 национальностей. Каждый народ имеет свой уникальный облик, свой несравнимый колорит. Самарская область передала танцевальную эстафету Челябинской области и Пермскому краю.