ХК "Лада" проиграл "Рубину" в овертайме

Во вторник, 15 марта, ХК "Лада" на домашнем льду проиграл "Рубину" из Тюмени.
Счет на 9-й минуте открыл нападающий "Лады" Иван Романов — 1:0.
Во втором периоде защитник "Лады" Александр Шикун был удален до конца матча, и тольяттинцам пришлось пять минут отбиваться в меньшинстве. Тольяттинцы выстояли.
Гости отыгрались в концовке второго периода, когда Юрий Платонов реализовал отложженный штраф, а на последней минуте второго периода вышли вперед.
На 54-й минуте "Лада" восстановила равновесие благодаря шайбе Романова — 2:2.
Матч перешел в овертайм, где во второй раз за серию победили тюменцы.
Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу "Рубина".
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