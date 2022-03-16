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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Рубину" в овертайме

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 марта, ХК "Лада" на домашнем льду проиграл "Рубину" из Тюмени.

Счет на 9-й минуте открыл нападающий "Лады" Иван Романов — 1:0.

Во втором периоде защитник "Лады" Александр Шикун был удален до конца матча, и тольяттинцам пришлось пять минут отбиваться в меньшинстве. Тольяттинцы выстояли.

Гости отыгрались в концовке второго периода, когда Юрий Платонов реализовал отложженный штраф, а на последней минуте второго периода вышли вперед.

На 54-й минуте "Лада" восстановила равновесие благодаря шайбе Романова — 2:2.

Матч перешел в овертайм, где во второй раз за серию победили тюменцы.

Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу "Рубина".

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