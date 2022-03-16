Лекарства и оборудование поступят в больницы Самарской области быстрее за счет закупок

Правительство РФ упростило схему закупки поликлиниками и больницами лекарств, расходных материалов и оборудования. Теперь медорганизации смогут приобретать еще больше таких изделий по упрощенной схеме - через электронный запрос котировок.

Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме - с 100 млн до 750 млн рублей.

Как отметили в министерстве здравоохранения Самарской области, в связи с принятием нового постановления правительства РФ заказчики получили возможность осуществлять закупки медицинского оборудования и медизделий в более короткие сроки.

Это может значительно повлиять на реализацию государственных контрактов и оперативную поставку в медучреждения лекарств. Все необходимые препараты и оборудование будут поступать в больницы быстрее.

"Медицинская сфера служит, по сути, лакмусовой бумагой социального благополучия общества. Поэтому поддержка сферы здравоохранения является приоритетной задачей всех органов власти, - говорит председатель Самарской губернской думы, президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Котельников. - И можно только обеими руками приветствовать решение российского правительства об упрощении схемы закупок поликлиниками и больницами медоборудования и лекарств. Очень важно, чтобы в регионе всегда был запас необходимых медикаментов, было доступное медоборудование и возможность вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь. Сегодняшняя ситуация упростила процессы закупки лекарств и медицинских изделий, и от этого медицинские учреждения и пациенты только выиграют".

"Я как врач понимаю, что для улучшения состояния больного человека важно вовремя и правильно назначенное лечение. Да, действительно, часть препаратов и медицинского оборудования у нас - импортного производства. Но люди в этой ситуации страдать не должны. Поэтому решение правительства абсолютно оправданно и своевременно. Я думаю, что наша фармацевтическая промышленность и промышленность по изготовлению медицинского оборудования быстро сориентируется. Мы найдем замену импортному производству, потому что у нас не хуже, а предложения медработников об ускорении закупки лекарственных препаратов звучали и ранее. Поэтому полностью поддерживаю решение правительства об упрощении процедуры закупки лекарственных препаратов, для того, чтобы отрегулировать процесс санкционного давления на нашу страну", - отметила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Кроме того, правительство ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

"Временный запрет на вывоз иностранных медицинских препаратов также считаю грамотной и очень своевременной мерой, поскольку это позволит избежать необдуманных решений, просчитать необходимую потребность в конкретных медицинских изделиях, понять возможности импортозамещения отечественными лекарствами", - считает Геннадий Котельников.