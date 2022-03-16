Самарская область отмечена дипломом "За лучшее представление туристического потенциала региона"

В Москве завершилась международная туристическая выставка "Интурмаркетет-2022". Самарская область удостоилась диплома "За лучшее представление туристического потенциала региона".

Заместитель министра - руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов отметил, что получение данной награды - оценка работы всей команды Самарской области по продвижению туристических возможностей региона.

Помимо презентационной деятельности, региональноый департамент туризма представил и обширную деловую программу. Так, на стенде Самарской области состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой и советника руководителя Юлии Рыбаковой с представителями делегации Самарской области. В ходе встречи они обсудили участие региона в мероприятиях национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Отдельное внимание было уделено поддержке по продвижению брендового маршрута "Жигулевские выходные", а также участию региона в грантовой поддержке общественных и предпринимательских инициатив", - отметил Артур Абдрашитов. Только в прошлом году на территории Самарской области реализовано 14 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Сейчас во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, идет работа по созданию и модернизации необходимой инфраструктуры. И существенным подспорьем в этом направлении станет новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Развитие туристического потенциала Самарской области - одна из приоритетных задач стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями региона. "Туристическая отрасль, на мой взгляд, сегодня является одной из самых привлекательных для инвесторов. На территории Самарской области сегодня реализуется ряд проектов, направленных на увеличение туристической привлекательности региона", - отмечал глава региона. "Сегодня инвесторы нацелены на создание инфраструктуры, в том числе на берегу Волги. Все это привлекает туристов в регион. По опыту прошлых лет в сумме двух майских расширенных уикендов мы приняли более 170 тыс. туристов с достаточно широкой географией. Думаю, что в текущем году мы превзойдем планку в 200 тысяч", - сказал Артур Абдрашитов.

Также в рамках работы выставки был организован ряд встреч с представителями средств массовой информации в сфере туризма, на которых обсуждались вопросы сотрудничества и продвижения туристических возможностей нашего региона в ведущих отраслевых изданиях. С представителями ведущих компаний в сфере цифровизации отрасли туризма - "Яндекс", "МТС", "ТОТ" - обсуждалась реализация новых проектов по использованию аналитики "Больших данных" в сфере туризма и выработке новых решений для продвижения туристических возможностей Самарской области с учетом изменившейся конъюнктуры рынка туристических услуг в России.





16.03.2022