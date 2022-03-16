Андрей Кислов: "Единение общества делает нашу страну сильнее"

16 марта сенатор Андрей Кислов в рамках региональной недели посетил с рабочей поездкой Сергиевский район и провел встречу с активными гражданами муниципалитета. Основной темой обсуждения стали решения, принимаемые руководством страны, а также Верхней палатой для поддержки граждан и российской экономики в условиях западных санкций.

В начале встречи сенатор акцентировал внимание на ключевых посылах обращения президента России Владимира Путина в связи с началом спецоперации по защите Донбасса: "Глава государства неоднократно говорил, что нам с вами не оставили другой возможности защитить Россию и наших граждан. Сложившиеся обстоятельства потребовали от нас решительных и незамедлительных действий. При этом наша главная цель - защита нашей страны от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нас".

Андрей Кислов отметил, что Совет Федерации оперативно принимает все необходимые решения, касающиеся безопасности страны. Сенаторы единодушно поддержали решение президента РФ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его "долгожданным, выстраданным и отвечающим настроениям российского общества".

Андрей Кислов подробно рассказал о поддержке, которую государство оказывает людям на фоне сильнейшего за всю историю санкционного давления. В этой важной работе самое активное участие принимает Совет Федерации. Он отметил, что на прошлой неделе сенаторы одобрили законопроекты из нового пакета мер. Они направлены на обеспечение финансовой, социально-экономической стабильности страны в связи с недружественными действиями иностранных государств. По его мнению, делается все необходимое, чтобы защитить экономику и граждан, не допустить неконтролируемого повышения цен.

Так, в этой непростой ситуации людям снова дали возможность воспользоваться кредитными каникулами - отсрочкой выплат по кредиту сроком от одного до шести месяцев. Эта мера уже доказала свою эффективность в 2020 году, в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Еще одна мера соцподдержки, о которой рассказал сенатор, направлена на семьи с невысокими доходами, в которых есть дети от 8 до 16 лет. На пособие могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты составят 50-100% прожиточного минимума в регионе. Первые выплаты начнут приходить семьям уже в мае, для удобства выплата назначается сразу на год. Среди других ощутимых мер поддержки - отмена пени и штрафов за просрочку оплаты коммунальных платежей, сокращение проверок бизнеса и многие другие.

Отдельное внимание в ходе встречи Андрей Кислов уделил поддержке беженцев из ДНР и ЛНР. Самарская область одной из первых откликнулась, выразив готовность принять переселенцев с Донбасса. В регионе развернуты четыре пункта временного размещения беженцев. Сейчас на территории Самарской области находится несколько сотен вынужденных переселенцев, почти половина из них - дети. Регион под руководством губернатора Дмитрия Азарова делает все, чтобы помочь людям обрести спокойствие и создать комфортные условия для проживания.

Как и многие жители региона, Андрей Кислов внес свой личный вклад, сделав денежный перевод в фонд помощи беженцам. На эти средства волонтеры партии "Единая Россия" организуют помощь переселенцам, а также закупают продукты и предметы первой необходимости для отправки гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР.

По итогам встречи с жителями Сергиевского района сенатор отметил, что ему понравился их настрой: "Люди поддерживают решение президента. Они понимают, что других вариантов у нас не было. Решение трудное, но в сложившейся ситуации единственно верное. Наша задача сейчас - поддержать Владимира Владимировича Путина, который оказался мужественным и последовательным в своих действиях". Андрей Кислов также подчеркнул, что сплочение вокруг главы государства, единение всего общества делает нашу страну сильнее.