Руководительницу тольяттинской фирмы подозревают в невыплате зарплаты

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО "Ставропольтехсервис". Его подозревают в невыплате зарплаты. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.