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Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл Темп-СУМЗ-УГМК - 95:68

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" за три дня до решающего матча Кубка России уверенно разобралась с "Темп-СУМЗ-УГМК" в рамках Суперлиги — 95:68.

Два подряд попадания из-под кольца от Максима Дыбовского предопределили преимущество хозяев к середине стартового периода — 12:5. Тот же Дыбовский и Владимир Пичкуров после тайм-аута гостей довели разницу до "11" — но две подряд трехи ревдинцев заставили запросить паузу уже и Игоря Грачева. Она помогла: Максим Шелекето, Артем Чеваренков и Артем Десятников выдали рывок 11:0: солидные 27:11 к концу четверти.

Во второй десятиминутке самарцы сдерживали гостей на дистанции в 13-15 очков. Продолжил терзать защиту "заводчан" Максим Шелекето, удачно вошел в игру Евгений Фидий, мегаданк соорудили Александр Варнаков и Андрей Десятников — скучать болельщикам точно было некогда: 49:36 к большому перерыву.

На старте третьего периода дважды разобрался под кольцом гостей Евгений Фидий, Владимир Пичкуров и Александр Варнаков положили три трехи — максимальные "+21" (62:41) к середине отрезка. А стоило гостям совсем немного подобраться в счете — вновь включился Максим Шелекето, два подряд трехочковых которого позволили нашей команде иметь комфортные 18 очков задела перед заключительной четвертью, 74:56.

Трехочковые исправно работали и в концовке. Владимир Пичкуров и Артем Чеваренков восстановили 21-очковую разницу — 82:61. Играть оставалось еще более чем достаточно — но шансов спастись самарцы гостям давать не собирались. Тем более, у снайперов по-прежнему летело: Артем Чеваренков, Артем Исаков и Игорь Смыгин своими попаданиями лишили последние минуты всякой интриги.

95:68 — победа "Самары".

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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