Тольяттинец заплатит 30 тыс. руб. за дискредитацию армии

Житель Тольятти привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 36-летний мужчина, находясь в Парке Победы Автозаводского района, принял участие в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, которые проводят специальную операцию на Украине.

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в территориальный отдел МВД для разбирательства. В отношении задержанного составлен протокол об административных правонарушениях. Материалы направлены в Автозаводский районный суд. Рассмотрев дело, суд назначил мужчине штраф в размере 30 тыс. рублей.

В ГУ МВД отмечают, что повторное аналогичное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.